Алексеев Аркадий Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1962
Сын: Алексеев Аркадий Аркадиевич
Мать ребёнка: Алексеева Агния Абрамовна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.02.1969
Сын: Алексеев Арнольд Аркадьевич
Мать ребёнка: Алексеева Агния Абрамовна
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно