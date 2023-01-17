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Алексеев Аркадий Михайлович

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Место рождения

Майя, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

12.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Майя, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
02.05.1962

Сын: Алексеев Аркадий Аркадиевич

Мать ребёнка: Алексеева Агния Абрамовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.02.1969

Сын: Алексеев Арнольд Аркадьевич

Мать ребёнка: Алексеева Агния Абрамовна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Агния Абрамовна

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