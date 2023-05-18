Кайрова Марианна (Анна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайрова Марианна (Анна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Кайров Якоб Якубович

Отец ребёнка: Кайров Якуб Анодиевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Кайров Александр

Отец ребёнка: Кайров Якуб Анодиевич

Рождение ребёнка
06.08.1868

Дочь: Каста

Отец ребёнка: Кайров Якуб Анодиевич

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марьяна

Отец ребёнка: Кайров Якуб Анодиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальвина

Отец ребёнка: Кайров Якуб Анодиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кайров Якуб Анодиевич

Смерть
Неизвестно
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