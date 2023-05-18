Кайрова Марианна (Анна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Кайров Якоб Якубович
Отец ребёнка: Кайров Якуб Анодиевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Кайров Александр
Отец ребёнка: Кайров Якуб Анодиевич
Рождение ребёнка
06.08.1868
Дочь: Каста
Отец ребёнка: Кайров Якуб Анодиевич
Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марьяна
Отец ребёнка: Кайров Якуб Анодиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальвина
Отец ребёнка: Кайров Якуб Анодиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кайров Якуб Анодиевич
Смерть
Неизвестно