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Ваганов Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваганова Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Ваганова Меланья Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Миней Иванович

Мать ребёнка: Ваганова Меланья Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Макар Иванович

Мать ребёнка: Ваганова Меланья Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ваганова Меланья Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Селиверст Иванович

Мать ребёнка: Ваганова Меланья Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Аггей Иванович

Мать ребёнка: Ваганова Меланья Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваганова Меланья Назаровна

Смерть
Неизвестно
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