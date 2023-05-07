Сальников Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1888
Дата смерти1962
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1888
Рождение ребёнка
11.04.1912
Дочь: Сальникова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Малкова Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Сальников Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Малкова Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
08.02.1927
Сын: Сальников Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Малкова Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Сальникова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Малкова Анастасия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962