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Сальников Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1888

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1888

Отец: Сальников Яков Иванович

Мать: Сальникова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
11.04.1912

Дочь: Сальникова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Малкова Анастасия Максимовна

Лопалово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Сальников Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Малкова Анастасия Максимовна

Лопалово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.02.1927

Сын: Сальников Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Малкова Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сальникова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Малкова Анастасия Максимовна

Лопалово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малкова Анастасия Максимовна

Смерть
1962
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