Неймарк Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неймарк Вадим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1974

Отец: Неймарк Иосиф

Мать: Неймарк (Мариничева) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гельфанд Юлия (Яэль)

Рождение ребёнка
02.11.2005

Сын: Наймарк Гай

Мать ребёнка: Гельфанд Юлия (Яэль)

Рождение ребёнка
06.12.2008

Дочь: Наймарк Рони

Мать ребёнка: Гельфанд Юлия (Яэль)

Рождение ребёнка
13.07.2019

Сын: Наймарк Оз

Мать ребёнка: ?

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