Неймарк Вадим
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1974
Отец: Неймарк Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гельфанд Юлия (Яэль)
Рождение ребёнка
02.11.2005
Сын: Наймарк Гай
Мать ребёнка: Гельфанд Юлия (Яэль)
Рождение ребёнка
06.12.2008
Дочь: Наймарк Рони
Мать ребёнка: Гельфанд Юлия (Яэль)
Рождение ребёнка
13.07.2019
Сын: Наймарк Оз
Мать ребёнка: ?