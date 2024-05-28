Яковлев Дементий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Дементий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дементьев Марк Дементьевич

Мать ребёнка: Митрофанова Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Урожденная Дементьева Екатерина Дементьевна

Мать ребёнка: Митрофанова Мавра

Смерть
Неизвестно

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