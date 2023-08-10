Лобачева Лидия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1984
Сын: Лобачев Игорь Александрович
Отец ребёнка: Лобачев Александр Вячеславович
Рождение ребёнка
29.03.1986
Сын: Лобачев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Лобачев Александр Вячеславович