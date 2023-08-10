Лобачева Лидия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачева Лидия Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобачев Александр Вячеславович

Рождение ребёнка
27.12.1984

Сын: Лобачев Игорь Александрович

Отец ребёнка: Лобачев Александр Вячеславович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.03.1986

Сын: Лобачев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Лобачев Александр Вячеславович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

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