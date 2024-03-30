Никулина (Ушакова) Фекла Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Ушакова) Фекла Карповна

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Место рождения

Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ушаков Карп

Мать: Ушакова Анна

Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.10.1930

Дочь: Никулина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Никулин Федор Иванович

Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Никулин Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скорых Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Никулин Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Никулин Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каратеева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Никулин Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладких Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Никулин Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Петр Федорович

Отец ребёнка: Никулин Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Федор Иванович

Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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