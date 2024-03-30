Никулина (Ушакова) Фекла Карповна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ушаков Карп
Мать: Ушакова Анна
Рождение ребёнка
29.10.1930
Дочь: Никулина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Никулин Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Никулин Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скорых Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Никулин Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Никулин Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каратеева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Никулин Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладких Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Никулин Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никулин Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно