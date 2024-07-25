Николаева (Петухова) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1909
Сын: Николаев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Василий Петрович
Рождение ребёнка
30.09.1910
Сын: Николаев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Василий Петрович
Рождение ребёнка
15.01.1914
Дочь: (Николаева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Николаев Василий Петрович
Смерть
Неизвестно