Николаева (Петухова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Петухова) Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1909

Сын: Николаев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Николаев Василий Петрович

Рождение ребёнка
30.09.1910

Сын: Николаев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Николаев Василий Петрович

Рождение ребёнка
15.01.1914

Дочь: (Николаева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Николаев Василий Петрович

Смерть
Неизвестно

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