Синицина Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Василий Спиридонов
Мать: Васса Борисова
Бракосочетание
03.11.1863
Поручители жениха д. В. Тетерино крестьянин Константин Максимов д. Игумново крестьянин Иван Ивано Чураков Поручители невесты д. Тихоново кр-не Иван Андреев и Андрей Дмитриев
Смерть
Неизвестно