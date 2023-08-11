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Синицина Евдокия Васильева

Место рождения

Тихоново, Можайский, Московская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1803 г.р.

Муж

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
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Место
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Рождение
1840

Отец: Василий Спиридонов

Мать: Васса Борисова

Тихоново, Можайский, Московская область
Бракосочетание
03.11.1863

Муж: Синицин Василий Максимов

Поручители жениха д. В. Тетерино крестьянин Константин Максимов д. Игумново крестьянин Иван Ивано Чураков Поручители невесты д. Тихоново кр-не Иван Андреев и Андрей Дмитриев
Смерть
Неизвестно

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