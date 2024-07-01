Чубаков Николай Дмитриевич
Место рождениягород Никольск-Уссурийский Южно-Уссурийского округа Приморской области
Дата рождения01.12.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1903
Отец: Чубаков Дмитрий Антонович
Мать: Чубакова Марианна
город Никольск-Уссурийский Южно-Уссурийского округа Приморской области
Родился 1 декабря, крещен 6 декабря 1903 года в церкви 1-го стрелкового пехотного полка (с. Раздольное Приморской области).
Смерть
Неизвестно