Чубаков Николай Дмитриевич 01.12.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чубаков Николай Дмитриевич

Место рождения

город Никольск-Уссурийский Южно-Уссурийского округа Приморской области

Дата рождения

01.12.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1903

Отец: Чубаков Дмитрий Антонович

Мать: Чубакова Марианна

город Никольск-Уссурийский Южно-Уссурийского округа Приморской области
Родился 1 декабря, крещен 6 декабря 1903 года в церкви 1-го стрелкового пехотного полка (с. Раздольное Приморской области).
Смерть
Неизвестно

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