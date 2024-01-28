Матвеева Марфа Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1701
Сын: Матвеев Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Матвеев Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1708
Сын: Матвеев Анания Михайлович
Отец ребёнка: Матвеев Михаил Семенович
Смерть
Неизвестно