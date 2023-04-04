Клугман Михаил 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клугман Михаил

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 1910, Киев, Украинская ССР, СССР

умер 28.04.1963, Москва, город федерального значения Москва

Мать
(Жовинская) Бася1870 г.р.
Отец
Клугман Нисон (Анисим)1868 г.р.
Супруги
Кац (Кац) Евгения1902 г.р.
Дети
Госина Gosina (Соловьева Solovyeva) Татьяна Tatiana29.08.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Клугман Нисон (Анисим)

Мать: (Жовинская) Бася

Киев, Украинская ССР, СССР

Работа или профессия
Неизвестно

Инженер

Образование
Неизвестно

Трудовая школа

Образование
Неизвестно

4 года консерватории (не окон.)

Образование
Неизвестно

Заочный Рыбинский Авиационный Ин-т (окон. в 1936)

Рождение ребёнка
29.08.1926

Дочь: Госина Gosina (Соловьева Solovyeva) Татьяна Tatiana

Мать ребёнка: Кац (Кац) Евгения

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1936

Жена: Кац (Кац) Евгения

Рождение ребёнка
08.07.1937

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Мать ребёнка: Кац (Кац) Евгения

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
28.04.1963
Москва, город федерального значения Москва

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