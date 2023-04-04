Клугман Михаил
мужской, родился 1910, Киев, Украинская ССР, СССР
умер 28.04.1963, Москва, город федерального значения Москва
Мать(Жовинская) Бася1870 г.р.
ОтецКлугман Нисон (Анисим)1868 г.р.
Супруги
Кац (Кац) Евгения1902 г.р.
Дети
Госина Gosina (Соловьева Solovyeva) Татьяна Tatiana29.08.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Клугман Нисон (Анисим)
Мать: (Жовинская) Бася
Киев, Украинская ССР, СССР
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1926
Дочь: Госина Gosina (Соловьева Solovyeva) Татьяна Tatiana
Мать ребёнка: Кац (Кац) Евгения
Бракосочетание
1936
Жена: Кац (Кац) Евгения
Рождение ребёнка
08.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кац (Кац) Евгения
Смерть
28.04.1963