Савкин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савкин Николай Васильевич

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.02.1918

Жена: Савкина Дарья Дмитриевна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно
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