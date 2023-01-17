Аловягин Ирадион Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аловягин Ирадион Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Аловягин Кондратий Ирадионович

Мать ребёнка: не указана

Конфирмация (миропомазание)
29.03.1908
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Из раскола московской секты
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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