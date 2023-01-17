Аловягин Ирадион Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Аловягин Кондратий Ирадионович
Мать ребёнка: не указана
Конфирмация (миропомазание)
29.03.1908
Из раскола московской секты
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно