Косьма Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосьма Федорович

Косьма Федорович

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

28.07.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1873 г.р.

Мать

До 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1890 ст.

Отец: Федор Афанасьевич

Мать: Анна Ивановна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 28.07.1890 Калихновщины Косьма Федорович Калихновщины отец запасной ефрейтор Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянский сын Дмитрий Иосифович Мих... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.