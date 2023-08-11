Косьма Федорович
Место рождения
Дата рождения28.07.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1890 ст.
Отец: Федор Афанасьевич
Мать: Анна Ивановна
Афанасьевская церковь 28.07.1890 Калихновщины Косьма Федорович Калихновщины отец запасной ефрейтор Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянский сын Дмитрий Иосифович Мих... Показать все
Смерть
Неизвестно