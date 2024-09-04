Гордеева (Уварова) Пелагея Игнатьевна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Уваров Игнат Федорович
Мать: Уварова Анна Андреевна
Бракосочетание
06.11.1894 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно