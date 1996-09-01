Шамсутдинов Магсум Хакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинов Магсум Хакимович

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Место рождения

Малый Сулабаш, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.09.1919

Дата смерти

01.09.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Сулабаш, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1960

Сын: Шамсутдинов Рашид Магсумович

Мать ребёнка: Шамсутдинова Нурия Хабибулловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1965

Сын: Шамсутдинов Ренат Магсумович

Мать ребёнка: Шамсутдинова Нурия Хабибулловна

Смерть
01.09.1996
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