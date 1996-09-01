Шамсутдинов Магсум Хакимович
Место рождения
Дата рождения28.09.1919
Дата смерти01.09.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1960
Сын: Шамсутдинов Рашид Магсумович
Мать ребёнка: Шамсутдинова Нурия Хабибулловна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1965
Сын: Шамсутдинов Ренат Магсумович
Мать ребёнка: Шамсутдинова Нурия Хабибулловна
Смерть
01.09.1996