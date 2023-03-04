Няттиев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Няттиев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1967

Дочь: Стафеева Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Няттиева Екатерина Николаевна

Щелейки, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Няттиева Екатерина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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