Байрамгулова Мастура
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байрамгулов Нутфулла Валиахметович
Отец ребёнка: Байрамгулов Валиахмет Байрамгулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамгулова Флюра Валиахметовна
Отец ребёнка: Байрамгулов Валиахмет Байрамгулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байрамгулов Разиф Валиахметович
Отец ребёнка: Байрамгулов Валиахмет Байрамгулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамгулова Муслима Валиахметовна
Отец ребёнка: Байрамгулов Валиахмет Байрамгулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамгулова Лида Валиахметовна
Отец ребёнка: Байрамгулов Валиахмет Байрамгулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно