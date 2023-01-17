Байрамгулова Мастура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрамгулова Мастура

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байрамгулов Нутфулла Валиахметович

Отец ребёнка: Байрамгулов Валиахмет Байрамгулович

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамгулова Флюра Валиахметовна

Отец ребёнка: Байрамгулов Валиахмет Байрамгулович

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байрамгулов Разиф Валиахметович

Отец ребёнка: Байрамгулов Валиахмет Байрамгулович

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамгулова Муслима Валиахметовна

Отец ребёнка: Байрамгулов Валиахмет Байрамгулович

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамгулова Лида Валиахметовна

Отец ребёнка: Байрамгулов Валиахмет Байрамгулович

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байрамгулов Валиахмет Байрамгулович

Смерть
Неизвестно
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