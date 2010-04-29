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Гаврилов Игорь Иванович

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Место рождения

Баку Азербайджан

Дата рождения

08.02.1950

Дата смерти

29.04.2010

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Жена

1948 г.р.
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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1950

Отец: Гаврилов Иван

Мать: Гаврилова (Мацегорова) Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова (Дудкина) Зинаида Герасимовна

Рождение ребёнка
04.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова (Дудкина) Зинаида Герасимовна

Рождение ребёнка
10.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.04.2010

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