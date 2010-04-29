Гаврилов Игорь Иванович
Место рожденияБаку Азербайджан
Дата рождения08.02.1950
Дата смерти29.04.2010
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1950
Отец: Гаврилов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврилова (Дудкина) Зинаида Герасимовна
Рождение ребёнка
10.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.04.2010