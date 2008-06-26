Котова (Зрилова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Зрилова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1946

Дата смерти

26.06.2008

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1946

Отец: Лобачев Федор

Мать: Зрилова Евдокия

Бракосочетание
31.05.1971

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.06.2008
Москва
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