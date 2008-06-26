Котова (Зрилова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1946
Дата смерти26.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1946
Отец: Лобачев Федор
Мать: Зрилова Евдокия
Бракосочетание
31.05.1971
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.06.2008
Москва