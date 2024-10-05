Земяновский Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1852
Дата смерти28.01.1877 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
14.04.1852
У не служащего дворянина Киевской губернии, Николая Францева Земяновского и законной жены его Каролину Ануфриевой, оба католического вероисповедания, родился сын Николай
Крещение
20.05.1852 ст.
Красное, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Сергиевская церковь села Сергиевское-Красное Новосильского уезда Тульской губернии.
Бракосочетание
13.07.1874 ст.
Тула, город Тула, Тульская область
Тульский Успенский Кафедральный Собор
Смерть
28.01.1877 ст.
Голощапово, Щекинский муниципальный район, Тульская область