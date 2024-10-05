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Земяновский Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1852

Дата смерти

28.01.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1852

Отец: Земяновский Николай-Карл Францевич

Мать: Земяновская (Вичиховская) Каролина Онуфриевна

У не служащего дворянина Киевской губернии, Николая Францева Земяновского и законной жены его Каролину Ануфриевой, оба католического вероисповедания, родился сын Николай
Крещение
20.05.1852 ст.
Красное, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Сергиевская церковь села Сергиевское-Красное Новосильского уезда Тульской губернии.
Бракосочетание
13.07.1874 ст.

Жена: Земяновская Елена Васильевна

Тула, город Тула, Тульская область
Тульский Успенский Кафедральный Собор
Смерть
28.01.1877 ст.
Голощапово, Щекинский муниципальный район, Тульская область

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