Чекалова (Гусева) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1905 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1905 ст.
Сын: Чекалов Михаил Иоакимович
Отец ребёнка: Чекалов Иоаким Фёдорович
Рождение ребёнка
23.04.1909 ст.
Сын: Чекалов Степан Иоакимович
Отец ребёнка: Чекалов Иоаким Фёдорович
Рождение ребёнка
07.09.1910 ст.
Дочь: Чекалова Анна Иоакимовна
Отец ребёнка: Чекалов Иоаким Фёдорович
Рождение ребёнка
10.09.1911 ст.
Сын: Чекалов Александр Иоакимович
Отец ребёнка: Чекалов Иоаким Фёдорович
Рождение ребёнка
24.07.1913 ст.
Сын: Чекалов Николай Иоакимович
Отец ребёнка: Чекалов Иоаким Фёдорович
Рождение ребёнка
31.03.1917 ст.
Дочь: Анна Иоакимовна
Отец ребёнка: Чекалов Иоаким Фёдорович
Рождение ребёнка
13.04.1920
Сын: Чекалов Алексей Иоакимович
Отец ребёнка: Чекалов Иоаким Фёдорович
Смерть
Неизвестно