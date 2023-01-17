Чекалова (Гусева) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Гусева) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.05.1905 ст.

Муж: Чекалов Иоаким Фёдорович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1905 ст.

Сын: Чекалов Михаил Иоакимович

Отец ребёнка: Чекалов Иоаким Фёдорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1909 ст.

Сын: Чекалов Степан Иоакимович

Отец ребёнка: Чекалов Иоаким Фёдорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1910 ст.

Дочь: Чекалова Анна Иоакимовна

Отец ребёнка: Чекалов Иоаким Фёдорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1911 ст.

Сын: Чекалов Александр Иоакимович

Отец ребёнка: Чекалов Иоаким Фёдорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1913 ст.

Сын: Чекалов Николай Иоакимович

Отец ребёнка: Чекалов Иоаким Фёдорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1917 ст.

Дочь: Анна Иоакимовна

Отец ребёнка: Чекалов Иоаким Фёдорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1920

Сын: Чекалов Алексей Иоакимович

Отец ребёнка: Чекалов Иоаким Фёдорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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