Мануйлович (Юрченко) Елизавета Нестеровна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
11.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
20.11.1908 ст.
Отец ребёнка: Мануйлович Павел Петрович
Рождение ребёнка
22.07.1911 ст.
Сын: Мануйлович Николай Павлович
Отец ребёнка: Мануйлович Павел Петрович
Рождение ребёнка
14.08.1914 ст.
Сын: Мануйлович Александр Павлович
Отец ребёнка: Мануйлович Павел Петрович
Смерть
Неизвестно