Мануйлович (Юрченко) Елизавета Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлович (Юрченко) Елизавета Нестеровна

Место рождения

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Юрченко Нестер Кириллович

Мать: Юрченко (Базылевич) Валентина Иосифовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
11.02.1908 ст.

Муж: Мануйлович Павел Петрович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1908 ст.

Сын: Мануйлович Иван Павлович

Отец ребёнка: Мануйлович Павел Петрович

Козельница, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1911 ст.

Сын: Мануйлович Николай Павлович

Отец ребёнка: Мануйлович Павел Петрович

Козельница, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1914 ст.

Сын: Мануйлович Александр Павлович

Отец ребёнка: Мануйлович Павел Петрович

Козельница, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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