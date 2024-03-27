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Залялетдинов Бадертдин

Место рождения

д. Черки-Гришино, Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галеев Залялетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бедертдинова) Фахербанат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бедертдинова) Хаербанат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бедертдинов Гарафетдин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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