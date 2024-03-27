Залялетдинов Бадертдин
Место рожденияд. Черки-Гришино, Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галеев Залялетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бедертдинова) Фахербанат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бедертдинова) Хаербанат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно