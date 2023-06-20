Рябитченко Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябитченко Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябиченко .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Рябиченко Сергей Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Рябиченко Арсентий Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Рябиченко Елизавета Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябиченко Петр Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябиченко Степан Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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