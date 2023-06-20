Рябитченко Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рябиченко .
Рождение ребёнка
1893
Сын: Рябиченко Сергей Абрамович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Рябиченко Арсентий Абрамович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Рябиченко Елизавета Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябиченко Степан Абрамович
Смерть
Неизвестно