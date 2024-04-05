Traczyk,Zduniak (Petrzak/Pietrzak) Marianna Pietrzak/
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Zduniak Antoni
Рождение ребёнка
28.02.1821
Дочь: Garwaska,Wiśniewska (Traczyk) Franciszka
Отец ребёнка: Traczyk Ignacy
Brudki/Wąsewo karta 15
Смерть
1845