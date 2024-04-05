Traczyk,Zduniak (Petrzak/Pietrzak) Marianna Pietrzak/ Около 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Traczyk,Zduniak (Petrzak/Pietrzak) Marianna Pietrzak/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zduniak Antoni

Рождение ребёнка
28.02.1821

Дочь: Garwaska,Wiśniewska (Traczyk) Franciszka

Отец ребёнка: Traczyk Ignacy

Brudki/Wąsewo karta 15
Смерть
1845

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