Балакина Ксения Яковлевна
Место рождения
Дата рождения22.01.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1887 ст.
Отец: Балакин Яков Иванович
Мать: Балакина Анна Фёдоровна
Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/5b0a9b92-5f04-45b6-83e5-1756a28651cb/34 Метрическая книга записей рождений, браков Николаевской церкви с. Барабаново Каширского уезда том 3 Архив г.о. Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно