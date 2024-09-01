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Балакина Ксения Яковлевна

Место рождения

Гладкое, Кашира, Московская область

Дата рождения

22.01.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1887 ст.

Отец: Балакин Яков Иванович

Мать: Балакина Анна Фёдоровна

Гладкое, Кашира, Московская область
Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/5b0a9b92-5f04-45b6-83e5-1756a28651cb/34 Метрическая книга записей рождений, браков Николаевской церкви с. Барабаново Каширского уезда том 3 Архив г.о. Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно

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