Королева (Шейкина) Анна Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Шейкина) Анна Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1901

Муж: Королев Димитрий Ксенофонтович

Рождение ребёнка
04.10.1902

Дочь: Королева Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Королев Димитрий Ксенофонтович

Рождение ребёнка
15.09.1904

Дочь: Королева Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Королев Димитрий Ксенофонтович

Рождение ребёнка
17.01.1911

Дочь: Королева Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Королев Димитрий Ксенофонтович

Рождение ребёнка
26.08.1912

Дочь: Королева Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Королев Димитрий Ксенофонтович

Рождение ребёнка
26.08.1912

Дочь: Королева Наталия Дмитриевна

Отец ребёнка: Королев Димитрий Ксенофонтович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Королев Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Королев Димитрий Ксенофонтович

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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