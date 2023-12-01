Королева (Шейкина) Анна Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1901
Рождение ребёнка
04.10.1902
Дочь: Королева Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Королев Димитрий Ксенофонтович
Рождение ребёнка
15.09.1904
Дочь: Королева Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Королев Димитрий Ксенофонтович
Рождение ребёнка
17.01.1911
Дочь: Королева Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Королев Димитрий Ксенофонтович
Рождение ребёнка
26.08.1912
Дочь: Королева Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Королев Димитрий Ксенофонтович
Рождение ребёнка
26.08.1912
Дочь: Королева Наталия Дмитриевна
Отец ребёнка: Королев Димитрий Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Королев Димитрий Ксенофонтович
Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно