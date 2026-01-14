Донауров Лёв Иванович 04.08.1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Донауров Лёв Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.08.1841

умер После 1877

Отец
Донауров Иван Михайлович03.04.1806 г.р.
Мать
Донаурова (Голицына) Наталья Григорьевна06.11.1816 г.р.
Супруги
Донаурова Анна НикитичнаНеизвестно г.р.
Дети
Донауров Константин ЛьвовичОколо 1870 г.р.
Мозалевская (Донаурова) Наталья Львовна03.02.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1841

Отец: Донауров Иван Михайлович

Мать: Донаурова (Голицына) Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донаурова Анна Никитична

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Донауров Константин Львович

Мать ребёнка: Донаурова Анна Никитична

Рождение ребёнка
03.02.1873

Дочь: Мозалевская (Донаурова) Наталья Львовна

Мать ребёнка: Донаурова Анна Никитична

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZM-RDZ4?i=10&wc=QGP9-31C%3A1047421501%2C1047801701%2C1047813101%2C1588883878%3Fcc%3D1931806&cc=1931806&cat=763549

Рождение ребёнка
11.09.1888

Сын: Донауров Сергей Львович

Мать ребёнка: Донаурова Анна Никитична

Смерть
После 1877

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