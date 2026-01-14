Донауров Лёв Иванович
мужской, родился 04.08.1841
умер После 1877
ОтецДонауров Иван Михайлович03.04.1806 г.р.
МатьДонаурова (Голицына) Наталья Григорьевна06.11.1816 г.р.
Супруги
Донаурова Анна НикитичнаНеизвестно г.р.
Дети
Донауров Константин ЛьвовичОколо 1870 г.р.
Мозалевская (Донаурова) Наталья Львовна03.02.1873 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1841
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Донаурова Анна Никитична
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Донауров Константин Львович
Мать ребёнка: Донаурова Анна Никитична
Рождение ребёнка
03.02.1873
Дочь: Мозалевская (Донаурова) Наталья Львовна
Мать ребёнка: Донаурова Анна Никитична
Рождение ребёнка
11.09.1888
Мать ребёнка: Донаурова Анна Никитична
Смерть
После 1877