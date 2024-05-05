Дорохина (Родионова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорохина (Родионова) Евдокия Андреевна

Дорохина (Родионова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1915

Муж: Дорохин Иоанн Александрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Поручители: по жениху Иоанн Прокопьевич Дорохин Симеон Никитин Булгаков по невесте Дмитрий Григорьевич Пахомов и Андрей Ефимов Пилюгин
Рождение ребёнка
09.10.1916

Сын: Дорохин Иван (Иоанн) Иоаннов

Отец ребёнка: Дорохин Иоанн Александрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.01.1919

Сын: Дорохин Григорий Иоаннов

Отец ребёнка: Дорохин Иоанн Александрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.