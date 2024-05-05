Дорохина (Родионова) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1915
Поручители: по жениху Иоанн Прокопьевич Дорохин Симеон Никитин Булгаков по невесте Дмитрий Григорьевич Пахомов и Андрей Ефимов Пилюгин
Рождение ребёнка
09.10.1916
Сын: Дорохин Иван (Иоанн) Иоаннов
Отец ребёнка: Дорохин Иоанн Александрович
Место жительства
1917
Рождение ребёнка
20.01.1919
Отец ребёнка: Дорохин Иоанн Александрович
Смерть
Неизвестно