Наумова Мария Никифоровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Наумов Егор ИлларионовичНеизвестно г.р.
Дети
Наумов Егор Егорович1885 г.р.
(Наумова) Евдокия Егоровна26.07.1905 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Наумова) Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Наумов Егор Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Наумова) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Наумов Егор Илларионович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Наумов Егор Егорович
Отец ребёнка: Наумов Егор Илларионович
Рождение ребёнка
26.07.1905
Дочь: (Наумова) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Наумов Егор Илларионович
Смерть
Неизвестно