Наумова Мария Никифоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Наумова Мария Никифоровна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Наумов Егор ИлларионовичНеизвестно г.р.
Дети
Наумов Егор Егорович1885 г.р.
(Наумова) Евдокия Егоровна26.07.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Наумова) Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Наумов Егор Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Егор Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Наумова) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Наумов Егор Илларионович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Наумов Егор Егорович

Отец ребёнка: Наумов Егор Илларионович

Рождение ребёнка
26.07.1905

Дочь: (Наумова) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Наумов Егор Илларионович

Смерть
Неизвестно

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