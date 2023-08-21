Губский Илья Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губский Илья Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Губский Симеон (Семён) Романович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Ильинична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Григорий Ильич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Василь Ильич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Ильинична

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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