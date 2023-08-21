Губский Илья Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Губский Симеон (Семён) Романович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Ильинична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губский Василь Ильич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Ильинична
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно