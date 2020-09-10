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Федяков Семен Васильевич

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Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

08.09.1935

Дата смерти

10.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1935

Отец: Федяков Василий Иванович

Мать: Федякова Таисия Яковлевна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Родился в д. Соболя (первое упоминание с 1888г. , ключена в состав города в 1958г.)
Рождение ребёнка
1960

Сын: Федяков Валерий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Федякова Наталья Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Образование
Неизвестно
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Жд училище, позже работал на жд
Смерть
10.09.2020
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