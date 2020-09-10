Федяков Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.09.1935
Дата смерти10.09.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1935
Родился в д. Соболя (первое упоминание с 1888г. , ключена в состав города в 1958г.)
Рождение ребёнка
1960
Сын: Федяков Валерий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Федякова Наталья Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Образование
Неизвестно
Жд училище, позже работал на жд
Смерть
10.09.2020