Аникеев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникеев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1932

Дата смерти

11.02.1994

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1932

Отец: Аникеев Степан

Мать: не указана

Воспоминания Матлаховой (Аникеевой) Натальи Николаевны | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
24.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1969

Сын: Аникеев Владимир

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.02.1994

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