Аникеев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1932
Дата смерти11.02.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1932
Отец: Аникеев Степан
Мать: не указана
Воспоминания Матлаховой (Аникеевой) Натальи Николаевны | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
24.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1969
Сын: Аникеев Владимир
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.02.1994