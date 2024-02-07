Андрей Титов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Титов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ 1745 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-116/ стр.460
Бракосочетание
До 1734

Жена: Мелания

ИВ 1745 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-116/ стр.460
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Титов Андрей Андреев

Мать ребёнка: Мелания

Московка, Серпуховский муниципальный район, Московская область
ИВ 1790 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-622/ стр. 228
Смерть
Неизвестно
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