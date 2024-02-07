Андрей Титов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
ИВ 1745 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-116/ стр.460
Бракосочетание
До 1734
Жена: Мелания
ИВ 1745 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-116/ стр.460
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Титов Андрей Андреев
Мать ребёнка: Мелания
Московка, Серпуховский муниципальный район, Московская область
ИВ 1790 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-622/ стр. 228
Смерть
Неизвестно