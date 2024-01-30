Обезьянинов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1889
Дата смерти15.02.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1889
Отец: Обезьянинов Владимир
Мать: Мария
Крещение
05.11.1889
Христорождественская церковь с.Истье Пронского у. Рязанской губ.
Образование
1910
г.Рязань
Рязанская гимназия
Образование
01.11.1915
Михайловское артиллерийское училище
Образование
1915
г.Москва
Московский Университет
Военная служба
По ?.01.1918
Германский фронт
Бракосочетание
?.10.1919
Жена: Обезьянинова Лидия
Военная служба
С 1919 по Неизвестно
Красная Армия
Рождение ребёнка
17.08.1920
Дочь: Ведерникова Ирина
Мать ребёнка: Обезьянинова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обезьянинов Владимир
Мать ребёнка: Обезьянинова Лидия
Смерть
15.02.1959