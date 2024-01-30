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Обезьянинов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1889

Дата смерти

15.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1889

Отец: Обезьянинов Владимир

Мать: Мария

Крещение
05.11.1889
Христорождественская церковь с.Истье Пронского у. Рязанской губ.
Образование
1910
г.Рязань
Рязанская гимназия
Образование
01.11.1915
Михайловское артиллерийское училище
Образование
1915
г.Москва
Московский Университет
Военная служба
По ?.01.1918
Германский фронт
Бракосочетание
?.10.1919

Жена: Обезьянинова Лидия

Военная служба
С 1919 по Неизвестно
Красная Армия
Рождение ребёнка
17.08.1920

Дочь: Ведерникова Ирина

Мать ребёнка: Обезьянинова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обезьянинов Владимир

Мать ребёнка: Обезьянинова Лидия

Смерть
15.02.1959
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