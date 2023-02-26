Степанида Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Агафья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
1710
Сын: Игнатий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
1714
Сын: Павел Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
1716
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Гаврилов
Смерть
Неизвестно