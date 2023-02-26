Степанида Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Прокофьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Агафья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Гаврилов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Игнатий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Гаврилов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Павел Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Гаврилов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Гаврилов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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