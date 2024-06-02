Батаев Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батаев Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батаева Полина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сереева Таисия Александровна

Мать ребёнка: Батаева Полина Степановна

Рождение ребёнка
18.06.1938

Дочь: Бирюкова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Батаева Полина Степановна

Смерть
Неизвестно

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