Батаев Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сереева Таисия Александровна
Мать ребёнка: Батаева Полина Степановна
Рождение ребёнка
18.06.1938
Дочь: Бирюкова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Батаева Полина Степановна
Смерть
Неизвестно