Шестеркина Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестеркина Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Шестеркина Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Шестеркин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим

Отец ребёнка: Шестеркин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестеркин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Шестеркин Григорий

Смерть
Неизвестно
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