Шестеркина Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Шестеркина Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Шестеркин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим
Отец ребёнка: Шестеркин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестеркин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Шестеркин Григорий
Смерть
Неизвестно