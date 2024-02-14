Латыпов Мингаян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыпов Мингаян

Место рождения

г. Кемерово, Кемеровская область, РСФСР

Дата рождения

08.06.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латыпова (Бахтиярова) Фания Галихужевна

Рождение ребёнка
14.02.1966

Сын: Латыпов Салават Мингаянович

Мать ребёнка: Латыпова (Бахтиярова) Фания Галихужевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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