Латыпов Мингаян
Место рожденияг. Кемерово, Кемеровская область, РСФСР
Дата рождения08.06.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1966
Сын: Латыпов Салават Мингаянович
Мать ребёнка: Латыпова (Бахтиярова) Фания Галихужевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно