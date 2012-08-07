Нарманская (Мурашова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарманская (Мурашова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1910

Дата смерти

07.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1910

Отец: Мурашов Василий

Мать: Мурашова Анастасия

Рождение ребёнка
29.12.1931

Дочь: Андронова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Нарманский Иван Андреевич

5 детей в семье: Саша муж, Тамара, Лида и Валя
Смерть
07.08.2012
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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