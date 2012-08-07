Нарманская (Мурашова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1910
Дата смерти07.08.2012
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1910
Отец: Мурашов Василий
Мать: Мурашова Анастасия
Рождение ребёнка
29.12.1931
Дочь: Андронова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Нарманский Иван Андреевич
5 детей в семье: Саша муж, Тамара, Лида и Валя
Смерть
07.08.2012
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область