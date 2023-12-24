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Васильевых Пахом Леонтьев
Васильевых Пахом Леонтьев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1811
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Васильевых Леонтей Ефимов
1781 г.р.
Мать
Матрона
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EL
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец:
Васильевых Леонтей Ефимов
Мать:
Матрона
Смерть
Неизвестно
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