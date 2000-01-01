Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Василий Евстафьевич
Отец ребёнка: Евстафий Трофимович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Евстафьевна
Отец ребёнка: Евстафий Трофимович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Николай Евстафьевич
Отец ребёнка: Евстафий Трофимович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Марья Евстафьевна
Отец ребёнка: Евстафий Трофимович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Тимофей Евстафьевич
Отец ребёнка: Евстафий Трофимович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Фекла Евстафьевна
Отец ребёнка: Евстафий Трофимович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Иван Евстафьевич
Отец ребёнка: Евстафий Трофимович
Работа или профессия
Неизвестно