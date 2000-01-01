Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Василий Евстафьевич

Отец ребёнка: Евстафий Трофимович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Евстафьевна

Отец ребёнка: Евстафий Трофимович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Николай Евстафьевич

Отец ребёнка: Евстафий Трофимович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марья Евстафьевна

Отец ребёнка: Евстафий Трофимович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Тимофей Евстафьевич

Отец ребёнка: Евстафий Трофимович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Фекла Евстафьевна

Отец ребёнка: Евстафий Трофимович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Иван Евстафьевич

Отец ребёнка: Евстафий Трофимович

Работа или профессия
Неизвестно
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