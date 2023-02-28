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Ефремов Федор Павлович

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефремов Павел Степанович

Мать: Ефремова Наталья Ивановна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.03.1888

Сын: Ефремов Василий Федорович

Мать ребёнка: Ефремова Федора Минаевна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.05.1892

Сын: Ефремов Николай Федорович

Мать ребёнка: Ефремова Федора Минаевна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.03.1894

Сын: Ефремов Василий Федорович

Мать ребёнка: Ефремова Федора Минаевна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Федора Минаевна

Смерть
Неизвестно
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