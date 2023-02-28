Ефремов Федор Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1888
Сын: Ефремов Василий Федорович
Мать ребёнка: Ефремова Федора Минаевна
Рождение ребёнка
08.05.1892
Сын: Ефремов Николай Федорович
Мать ребёнка: Ефремова Федора Минаевна
Рождение ребёнка
21.03.1894
Сын: Ефремов Василий Федорович
Мать ребёнка: Ефремова Федора Минаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Федора Минаевна
Смерть
Неизвестно