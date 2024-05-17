Ганжа (Захарченко) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганжа (Захарченко) Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Захарченко Иван

Мать: Захарченко Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганжа Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Ганжа Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганжа Полина

Отец ребёнка: Ганжа Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганжа Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Ганжа Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганжа Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Ганжа Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганжа Григорий

Станкеевка, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Ганжа Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Ганжа Григорий

Михайловка, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.07.1927

Сын: Ганжа Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ганжа Григорий

Рождение ребёнка
20.05.1938

Дочь: Круг (Ганжа) Валентина

Отец ребёнка: Ганжа Григорий

Станкеевка, Кормиловский муниципальный район, Омская область

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