Ганжа (Захарченко) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Захарченко Иван
Мать: Захарченко Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганжа Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Ганжа Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганжа Полина
Отец ребёнка: Ганжа Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганжа Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Ганжа Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганжа Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Ганжа Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганжа Григорий
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Ганжа Григорий
Михайловка, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.07.1927
Отец ребёнка: Ганжа Григорий
Рождение ребёнка
20.05.1938
Дочь: Круг (Ганжа) Валентина
Отец ребёнка: Ганжа Григорий