Данилова Анна Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данилов Василий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Данилова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Данилов Василий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Данилова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Данилов Василий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Данилова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Данилов Василий
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Горка Яловица