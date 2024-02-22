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Данилова Анна Адриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Василий

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Данилова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Данилов Василий

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Данилова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Данилов Василий

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Данилова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Данилов Василий

Горка, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Горка Яловица

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