Поляков Игорь Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1960
Дата смерти02.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1960
Отец: Поляков Борис
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полякова Зельфия Зиннуровна
Гуково, город Гуково, Ростовская область
Смерть
02.04.2002