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Поляков Игорь Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1960

Дата смерти

02.04.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1960

Отец: Поляков Борис

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Зельфия Зиннуровна

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Смерть
02.04.2002
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