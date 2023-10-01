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Рожков Никифор Иосифович

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Рожков Иосиф Иванович

Мать: Рожкова Марья Андреевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Упоминание
18.03.1858 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1858 г. с. Ветрено - возраст 4 года (проживал с отцом Иосифом (33 года), матерью Марьей Андреевной (30 лет), братом Петром (13 лет), сестрой Анной (6,5 лет) в хозяйстве дяди Стефана)
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Рожков Павел Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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