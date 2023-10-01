Рожков Никифор Иосифович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Рожков Иосиф Иванович
Мать: Рожкова Марья Андреевна
Упоминание
18.03.1858 ст.
в ревизии 1858 г. с. Ветрено - возраст 4 года (проживал с отцом Иосифом (33 года), матерью Марьей Андреевной (30 лет), братом Петром (13 лет), сестрой Анной (6,5 лет) в хозяйстве дяди Стефана)
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно